"Мэм", "лол", "свайп": в Украине резко взялись за "продвижение" старшего поколения

Министерство цифровой трансформации Украины запустило новую инициативу, в рамках которой старшему поколению будут объяснять сленговые слова, популярные среди молодежи в сети.

Первые примеры появились на странице ведомства в Facebook.

"Часто кажется, что мы со старшим поколением говорим на разных языках. Когда они не понимают, что это за проклятая сториз и кого вы там свайпаете в Tinder. Мы решили – хватит! Теперь мы еженедельно будем делать непонятные слова – простыми", – сказано в сообщении.

В Украине взялись за "продвижение" старшего поколения mobcompany.info

В частности, первыми словами стали "лол", "месседж, "мессенджер", "пост" и "мэм". В министерстве призвали молодежь показать словарь своим бабушкам и дедушкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали плюсы и минусы использования гаджетов в школьной программе.

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