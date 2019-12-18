Царская Россия и Иван Грозный: сеть в ярости из-за украинских учебников

Пользователей в сети возмутило появление на страницах учебников "Новой украинской школы" для первоклассников упоминания о "царской России".

На своей странице в Facebook пользователь Иван Пинчук опубликовал фото из учебника для чтения, в котором на одной из страниц приводится текст о том, что бумагу изобрели в Китае, но в "Российской империи начали производить за времен правления Ивана Грозного".

Более того, далее школьникам предлагается ответить на вопрос, о том, при каком царе начали производить бумагу в царской России.

Сеть в ярости из-за украинских учебников для первоклассников Facebook \ Иван Пинчук

К слову, ни одного упоминания о Киеве, ни в самом тексте ни в вопросах к нему нет.

"Учимся по-новому по новым учебникам новой украинской школы для 1 класса. А ощущение, как от моего учебника "Родное слово" в синей обложке и гимном СССР на первом развороте", – написал автор поста.

В комментариях пользователи возмутились при чем тут Россия в украинских учебниках и почему первоклассники должны знать русских царей.

"Интересно, при чем здесь Россия вообще. И откуда дети в первом классе должны знать трех российских царей. Особенно интересно о Николае Третьего мнению авторов пособия услышать. И почему бы детям не узнать когда бумагу начали производить на территории их страны, или, например, Европы. Кабзда какая-то", – написал пользователь Вадим Одаренко.

Сеть в ярости из-за украинских учебников для первоклассников Facebook \ Иван Пинчук

Сеть в ярости из-за украинских учебников для первоклассников Facebook \ Иван Пинчук

Сеть в ярости из-за украинских учебников для первоклассников

Сеть в ярости из-за украинских учебников для первоклассников

Сеть в ярости из-за украинских учебников для первоклассников

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