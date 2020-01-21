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Трехлетний вундеркинд из Британии поразил мир своим IQ: что о нем известно

1.1т
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Трехлетний мальчик Харизи из Великобритании стал самым молодым членом интеллектуального общества Менса, имея IQ 142 балла.

Организация объединила людей с самым высоким IQ в мире. Результат вундеркинда больше, чем в 99,7% людей на планете, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Metro.co.uk.

Трехлетний вундеркинд из Британии поразил мир своим IQ

Трехлетний вундеркинд из Британии поразил мир своим IQ

Фото: Nur Anira Asyikin Hashim

"Члены Менса очень индивидуальны, у них разное происхождение, карьера, но есть несколько черт, которые постоянно повторяются. Пожалуй, главным среди них является интерес – люди с высоким коэффициентом интеллекта постоянно спрашивают "Почему?" и "Что если?" – рассказал прес-секретар организации.

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Сначала родители мальчика не обращали внимание на его особые способности. Однако талант заметил воспитатель ясельной группы.

В два года мальчик начал запоминать большие истории, читал много на английском, хотя его родной язык – малайский. Сейчас родители задумываются над тем, как не затормозить развитие его способностей и одновременно не отнять у него веселое детство.

Трехлетний вундеркинд Харизи из Британии

Трехлетний вундеркинд Харизи из Британии

Фото: Nur Anira Asyikin Hashim

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как правильно воспитать вундеркинда.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Интересно школьникам
Место
Великобритания
Теги
ребенок образование
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