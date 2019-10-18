Травля ребенка в школе Луцка: скандал получил неожиданный финал

Информация о буллинге в лицее №3 города Луцка, на который пожаловалась мать якобы затравленного третьеклассника, не подтвердилась.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области. Ранее мать школьника сообщила в соцсети, что учителя и родители одноклассников травят ученика, потому что она отказалась сдавать деньги в родительский комитет.

Новости В Полтаве учительница устроила травлю второкласснице

"В учебное заведение прибыли сотрудники ювенальной превенции городского отдела. Беседа проходила в присутствии педагогов и представителей родительского комитета. В результате проверки информация о буллинге в школе не подтвердилась", – говорится в сообщении.

Мать ученика с официальным заявлением в полицию не обращалась, однако попросила правоохранителей прекратить проверку сообщения, которое она разместила в социальной сети.

Буллинг в школе Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области наказали родителей за буллинг сына.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram