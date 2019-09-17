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Травила детей: скандал с директором школы на Волыни получил неожиданный поворот

1.7т Читать материал на украинском

Директор Озеривской ООШ (Волынская область) Светлана Степанюк, которую уволили в ноябре 2018 года за буллинг и несправедливое оценивание учеников, продолжает преподавать в школе.

Как говорится в сюжете местного телеканала "Аверс", через две недели после увольнения с должности директора женщина пришла в школу, чтобы преподавать детям зарубежную литературу. Однако она не была допущена к работе, ведь с должности учителя она была автоматически уволена (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Степанюк пошла в Киверцовской районный суд. Препятствование преподавать в школе она расценивает как нарушение ее конституционного права на труд. Там решили, что женщина все-таки осталась на должности учителя и имеет право преподавать.

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Нынешнее руководство школы подало апелляцию на решение суда первой инстанции. По словам заместителя директора Нели Квач, Степанюк приняли на работу в 1994 году в Озеривскую среднюю школу учителем зарубежной литературы. Затем такое учреждение ликвидировали. И в 2004 году женщину назначили директором уже в учреждение с другим юридическим названием – Озеривская общеобразовательная школа I-III ступеней. Поэтому Степанюк не имела права совмещать две должности в новом учреждении.

В конечном итоге Волынский апелляционный суд постановил оставить решение Киверцовского суда без изменений. Поэтому уволена директор школы имеет право и дальше преподавать свой предмет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе освободили учительницу-фанатку "русского мира".

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Луцк
Теги
директор школы конфликт в школе Волынь
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