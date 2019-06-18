Трамп собирается лишить образования детей мигрантов

В начале лета администрация Дональда Трампа сообщила, что ограничит или вообще отменит юридическую помощь, а также право на образование и отдых для детей-мигрантов, находящихся в правительственных приютах США. Как пишет The New York Times, правительство обвиняет во всем "кризис на границе", из-за которой оно, собственно, и вынуждено ограничить финансирование шелтеров, где живут дети.

Адвокаты по правам мигрантов резко осудили решение администрации президента США. Начальник одного из крупных центров для содержания несовершеннолетних заявил, что не будет запрещать учиться и заниматься спортом детям, которые были вынуждены бежать из родных стран от насилия и нищеты. В подобных центрах детей учат английскому языку, математике и другим дисциплинам, также ученики хотя бы раз в день могут играть в футбол на специализированных площадках.

В настоящее время около 13 000 детей мигрантов проживают в более чем сотне шелтеров, расположенных по всей стране. Часть из них - подростки, которые пересекли границу сами, часть - маленькие дети, которых забрали у родителей. Изъятие детей у мигрантов было частью политики "нулевой терпимости", которую в первой половине 2018 года объявил Дональд Трамп. В мае-июне более 2 тысяч детей и подростков забрали у арестованных на границе родителей и отправили в приюты. Практика разделения семей вызвала волну возмущения в США, президент был вынужден отменить ее.

Напоминаем также, что с января 2019 Дональд Трамп раз усилил антимиграционные меры в своей администрации и не отказывается от планов построить стену на границе США и Мексики.

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