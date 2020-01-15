Топ-университет в США будет бесплатно учить украинцев: как подать заявку

Стэнфордский университет в США объявил о четвертом наборе на программу "The Ukrainian Emerging Leaders Program", которая продлится 10 месяцев.

Всего трое украинцев смогут поехать учиться в рамках программы. Все расходы покрывает университет. Заявки принимаются до 22 января 2020 года, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на сайт вуза.

Программа нацелена на реформаторов, политиков, юристов, предпринимателей, создателей социальных проектов и лидеров общественных организаций.

Подать заявку могут те, кто отвечает шести критериям:

человек должен иметь украинское гражданство и планирует вернуться в Украину после окончания программы.

Возраст не моложе 28 лет.

Выдающиеся достижения в областях демократии, развития и верховенства права.

Не менее 5 лет опыта работы.

Не подходят кандидаты, которые учатся в других вузах и сдают экзамены.

Уровень английского – рабочий.

Детали подачи заявки можно посмотреть по ссылке.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, сколько студентов из США учится в Украине.

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