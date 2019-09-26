Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Только треть вузов Украины информировали абитуриентов о результатах вступительной кампании-2019

584 Читать материал на украинском

Лишь каждое третье заведение Украины обеспечило высокий уровень информирования абитуриентов об условиях и результатах вступительной кампании-2019.

Об этом говорится в результатах мониторинга, проведенным Государственной службой качества образования в 2019 году, пишет Освіта.ua.

В частности, 37% вузов обеспечили своевременное и необходимое информирование абитуриентов. А в каждом пятом заведении высшего образования объем необходимой информации не превышал 20% или она полностью отсутствовала.

Новости
Вузы Украины будут финансироваться по-новому: Новосад анонсировала нововведение

"Показательно, что практически отсутствует необходимая информация в каждом втором базовом частном ЗВО, и только 3% таких ЗВО обеспечили ее должный уровень. Только 48% из 34 проверенных сайтов ЗВО обеспечили высокий и средний уровень информирования абитуриентов", – сообщают в Государственной службе качества образования .

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что вообще не загрузили правила приема в Единую государственную базу по вопросам образования 186 вузов.

вступительная кампания

вступительная кампания

РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе вуз начал умолять о помощи.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Тег
университет
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Вы сколько научных работ представили? Забыли, пока убивали детей Донбасса?......
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0