Только треть вузов Украины информировали абитуриентов о результатах вступительной кампании-2019

Лишь каждое третье заведение Украины обеспечило высокий уровень информирования абитуриентов об условиях и результатах вступительной кампании-2019.

Об этом говорится в результатах мониторинга, проведенным Государственной службой качества образования в 2019 году, пишет Освіта.ua.

В частности, 37% вузов обеспечили своевременное и необходимое информирование абитуриентов. А в каждом пятом заведении высшего образования объем необходимой информации не превышал 20% или она полностью отсутствовала.

"Показательно, что практически отсутствует необходимая информация в каждом втором базовом частном ЗВО, и только 3% таких ЗВО обеспечили ее должный уровень. Только 48% из 34 проверенных сайтов ЗВО обеспечили высокий и средний уровень информирования абитуриентов", – сообщают в Государственной службе качества образования .

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что вообще не загрузили правила приема в Единую государственную базу по вопросам образования 186 вузов.

вступительная кампания РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе вуз начал умолять о помощи.

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