Тигр: характерные признаки, питание и виды

Тигр (Panthera tigris) – самое большое млекопитающее из семейства кошачьих. Он известен своим уникальным оранжевым окрасом и черно-белыми полосками.

Живут тигры в таких странах Азии: Индия, Мьянма, Россия, Китай, Лаос, Таиланд и Индонезия. Их можно встретить и в тропических дождевых лесах, и в мангровых болотах. Они любят жить у воды, где много добычи, а также в районах с растительностью, где их полосы будут работать как камуфляж. Чтобы узнать, где проживают другие большие кошки, читайте учебник по биологии за 7 класс Д.А. Шабанова.

Характерные признаки

Полосы на теле обеспечивают маскировки для тигра во время охоты. Большинство тигров имеют оранжевый, белый и черный рисунок полос, некоторые – черные с загорелой полоской, а другие – белые с полосами загара.

В тигров большие передние лапы с длинными острыми когтями. Они используют их для вывода добычи, а также для царапин деревьев, чтобы обозначить свою территорию. Передние лапы имеют 5 пальцев, а задние – 4.

Глаза тигра выразительные и способны различать цвета. Они даже могут видеть в темноте. Кроме хорошего зрения, у тигра еще и отличный слух. Он может услышать малейшие звуки.

Самый большой из тигров – амурский, может вырасти примерно до 3 м в длину и весить более 300 кг. Вес помогает кошке сбить добычу, а затем удерживать ее. Они также могут бегать очень быстро, несмотря на свой размер. Максимальная их скорость – 60 км в час.

Питание

Тигры – плотоядные животные. Они любят охотиться на водяных буйволов, оленей и кабанов. Тигры подкрадываются к своей добыче, а затем захватывают их взрывами скорости до 60 км в час.

Они используют свои длинные острые зубы, чтобы схватить добычу за шею и сбить ее. Если это крупное животное, оно может кормить тигра до недели.

Охотятся тигры всегда в одиночку. Они либо сидят в засаде и ждут жертву, или тихо подкрадываются к ней. Если жертва смогла убежать от тигра, то повторно тигр не нападет.

амурский тигр dt.ua

Виды

Тигры – это вид, который находится под угрозой исчезновения. Некоторые считают, что южнокитайский тигр уже находится на стадии вымирания в дикой природе. Несмотря на многочисленные законы и национальные парки для защиты тигров, среда их обитания продолжает уничтожаться. На них дальше охотятся браконьеры.

Существует 9 видов тигров, однако сохранились только 6.

Бенгальский тигр. Встречается в Индии и Бангладеше. Они являются самым распространенным видом тигра. В природе встречаются бенгальские тигры-альбиносы, представляющие собой мутировавший вид.

Индокитайский тигр. Меньше бенгальского. Любят жить в горных лесах. Отличаются мутно-рыжим окрасом.

Малайский тигр. Встречается только на верхушке Малайского полуострова. Наименьший среди тигров – его максимальный вес составляет 120 кг, а длина – 240 см. Этот тигр занесен в красную книгу и находится на грани исчезновения. В природе их осталось 600-700.

Амурский или сибирский тигр. Самый большой из тигров и встречается в Восточной Сибири или Амурской области России. Отличается густым мехом и малым количеством полос. В природе их насчитывается около 500.

Суматранский тигр. Встречаются только на острове Суматра. Они также не характерны большими размерами – немного крупнее малайского.

Южнокитайский тигр. Наиболее исчезающий вид тигра. Обитают в Китае и сохранились только в зоопарках.

Интересные факты о тигре

Тигры – прекрасные пловцы. Они даже наслаждаются плаванием и охлаждением в воде в жаркий день.

Они живут от 15 до 20 лет в дикой природе.

Мать охотится и кормит своих детенышей, пока им не исполнилось два года.

Каждый тигр имеет уникальный набор полос.

Известно, что тигры сбивают маленьких носорогов и слонов.

Тигр был признан любимым животным в мире зрителями телешоу Animal Planet.

Это национальное животное Индии.

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