"Театр абсурда!" В Хмельницком школьников согнали на фейковую забастовку. Видео

В Хмельницком школьников принудительно согнали на экологическую забастовку, где участники использовали ламинированные плакаты и приносили с собой целлофановые пакеты.

Как сообщил на Facebook-странице местный активист Андрей Попик, добровольно на мероприятие пришло несколько десятков человек, а остальных привели учителя по распоряжению местного департамента образования (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Многие дети вообще не понимали, что это за мероприятие. Часть школ пришли со своими плакатами, части – выдавали организаторы. Когда забастовка закончилась, были веселые голоса учителей: "Дети, сдаем плакаты!" – рассказал Попик.

По его словам, организаторы забастовки со сцены рассказывали об отказе от пакетиков в супермаркетах, а у них в то время лежали принесенные ими целлофановые пакеты.

Отмечается, что большинство участников забастовки не могли объяснить, что они требуют и к кому обращаются.

Экологическая забастовка Facebook Andriy Popyk

Экологическая забастовка Facebook Andriy Popyk

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