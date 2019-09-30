"Театр абсурда!" В Хмельницком школьников согнали на фейковую забастовку. Видео

В Хмельницком школьников принудительно согнали на экологическую забастовку, где участники использовали ламинированные плакаты и приносили с собой целлофановые пакеты.
Как сообщил на Facebook-странице местный активист Андрей Попик, добровольно на мероприятие пришло несколько десятков человек, а остальных привели учителя по распоряжению местного департамента образования (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Многие дети вообще не понимали, что это за мероприятие. Часть школ пришли со своими плакатами, части – выдавали организаторы. Когда забастовка закончилась, были веселые голоса учителей: "Дети, сдаем плакаты!" – рассказал Попик.
По его словам, организаторы забастовки со сцены рассказывали об отказе от пакетиков в супермаркетах, а у них в то время лежали принесенные ими целлофановые пакеты.
Отмечается, что большинство участников забастовки не могли объяснить, что они требуют и к кому обращаются.
Экологическая забастовка
Facebook Andriy Popyk
Экологическая забастовка
Facebook Andriy Popyk
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