Тарантул: строение и питание

Тарантул – это род крупных пауков семьи Theraphosidae. У него есть восемь ножек. Ноги и тело покрыты волосками. Тарантул может бросить во врага свои волоски с живота и спины, чтобы вызвать раздражение. Они помогают удерживать хищников.

Тарантулы могут отличаться по размерам в зависимости от вида. Длина их тела варьируется от 3 до 12 см, тогда как размах ноги колеблется от 9 до 25 см. Самый большой тарантул Птицеед-Голиаф имеет 25-сантиметровый промежуток ног. О других пауках читайте в учебнике за 7 класс Л.И. Остапченко.

Питание

Тарантулы в основном питаются насекомыми. Большие тарантулы едят мелких животных, таких как мыши, птицы, лягушки и ящерицы. Они подкрадываются к добычи, набрасываются на них и отравляют. Как только добыча поймана, тарантулы выделяют пищеварительные ферменты в добычу. Это разрежает организм, чтобы паук мог его есть.

Птицеед-Голиаф zelenvsit.cx.ua

Образ жизни

Существует более 800 видов тарантулов. Их можно встретить по всей планете. Они живут во многих местах: от пустынь до тропических лесов, но в основном в теплых условиях.

Некоторые тарантулы живут в земле, а другие – на деревьях. Если они живут в земле, то делают норы для жизни. Если они живут на деревьях, то делают палатку с трубки из своего шелка, чтобы жить.

Тарантулы также характерны линькой. Это процесс, когда они сбрасывают свою кожу или экзоскелет. Когда они молоды и растут, то чаще линяют. Когда они взрослеют, то линяют один раз в год, или если потеряли ногу или часть волос. Самцы реже линяют во взрослом возрасте.

Яд

Все тарантулы ядовиты, но не смертельны для человека. Некоторые укусы похожи на укус осы и делают человека очень больным. Боль может сохраняться в течение суток. На месте укуса можно увидеть два красных пятна, которые недалеко находятся друг от друга.

Интересные факты о тарантулах:

На этих пауков охотится Оса Пепсис, которая имеет прозвище Ястреб Тарантула.

Самки могут откладывать до 2000 яиц.

Самки могут дожить до 30 лет.

Тарантулы поднимаются с помощью выдвижных когтей, которые находятся в конце каждой ноги.

Они могут повторно вырастить потерянные ноги с помощью многократной линьки.

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