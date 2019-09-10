Танцы с книгами: киевские школьники призывают присоединиться к креативному флешмобу

Ученики гимназии-интернат 13 города Киева призывают присоединиться к креативному флешмобу #chitachi_challenge в соцсетях.

Учебное заведение находится в Соломенском районе. Как сообщается на Facebook-странице школы, они приглашают другие учебные заведения также присоединиться к флешмобу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Есть танцы со звездами, а у нас – с книгами. Школы, присоединяйтесь к нашему #chitachi_challenge", – говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в флешмобе, нужно снять видео и опубликовать его в соцсети с хэштегом chitachi_challenge.

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