"Там повар ноги моет": борщ из отходов для школьников возмутил украинцев. Фото еды

В гимназии "Киевская Русь" (на базе начальной школы №332) в Дарницком районе Киева детям подали красный борщ, в котором плавали семена подсолнуха.

И-за этого мама одного из учеников Марина Рассолова предположила, что для приготовления блюда повара использовали вчерашний салат из капусты, в котором также присутствовал данный ингредиент. На питание в школьной столовой женщина пожаловалась в Facebook-сообществе "БАТЬКИ SOS".

"Вчера был салат с капусты и семечек, а сегодня красный борщ с семечками. Совпадение? Не думаю!" – написала Рассолова.

Иллюстрация Голос Общины

Она уточнила, что тендер на предоставления услуг питания в школе выиграла ООО Pontem.ua.

По словам женщины, повара пояснили случившееся тем, что они "просто не помыли капусту". "Когда это безобразие закончиться?" – возмутилась украинка.

Пользователи сети назвали работу столовой "безотходным производством", а один из комментаторов отметил: "Когда-то была шутка: не пей компот, там повар ноги моет".

Facebook БАТЬКИ SOS

Facebook БАТЬКИ SOS

Салат, который детям подали на обед за день до инцидента Facebook БАТЬКИ SOS

Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в этом же учебном заведении школьникам подали на завтрак разваренную сосиску, кашу и салат из капусты сомнительного качества.

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