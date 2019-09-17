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"Там повар ноги моет": борщ из отходов для школьников возмутил украинцев. Фото еды

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В гимназии "Киевская Русь" (на базе начальной школы №332) в Дарницком районе Киева детям подали красный борщ, в котором плавали семена подсолнуха.

И-за этого мама одного из учеников Марина Рассолова предположила, что для приготовления блюда повара использовали вчерашний салат из капусты, в котором также присутствовал данный ингредиент. На питание в школьной столовой женщина пожаловалась в Facebook-сообществе "БАТЬКИ SOS".

"Вчера был салат с капусты и семечек, а сегодня красный борщ с семечками. Совпадение? Не думаю!" – написала Рассолова.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Голос Общины

Она уточнила, что тендер на предоставления услуг питания в школе выиграла ООО Pontem.ua.

По словам женщины, повара пояснили случившееся тем, что они "просто не помыли капусту". "Когда это безобразие закончиться?" – возмутилась украинка.

Пользователи сети назвали работу столовой "безотходным производством", а один из комментаторов отметил: "Когда-то была шутка: не пей компот, там повар ноги моет".

"Там повар ноги моет": борщ из отходов для школьников возмутил украинцев. Фото еды

Facebook БАТЬКИ SOS

"Там повар ноги моет": борщ из отходов для школьников возмутил украинцев. Фото еды

Facebook БАТЬКИ SOS

Салат, который детям подали на обед за день до инцидента

Салат, который детям подали на обед за день до инцидента

Facebook БАТЬКИ SOS

"Там повар ноги моет": борщ из отходов для школьников возмутил украинцев. Фото еды

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в этом же учебном заведении школьникам подали на завтрак разваренную сосиску, кашу и салат из капусты сомнительного качества.

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