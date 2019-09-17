"Там повар ноги моет": борщ из отходов для школьников возмутил украинцев. Фото еды

В гимназии "Киевская Русь" (на базе начальной школы №332) в Дарницком районе Киева детям подали красный борщ, в котором плавали семена подсолнуха.
И-за этого мама одного из учеников Марина Рассолова предположила, что для приготовления блюда повара использовали вчерашний салат из капусты, в котором также присутствовал данный ингредиент. На питание в школьной столовой женщина пожаловалась в Facebook-сообществе "БАТЬКИ SOS".
"Вчера был салат с капусты и семечек, а сегодня красный борщ с семечками. Совпадение? Не думаю!" – написала Рассолова.
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Голос Общины
Она уточнила, что тендер на предоставления услуг питания в школе выиграла ООО Pontem.ua.
По словам женщины, повара пояснили случившееся тем, что они "просто не помыли капусту". "Когда это безобразие закончиться?" – возмутилась украинка.
Пользователи сети назвали работу столовой "безотходным производством", а один из комментаторов отметил: "Когда-то была шутка: не пей компот, там повар ноги моет".
Facebook БАТЬКИ SOS
Facebook БАТЬКИ SOS
Салат, который детям подали на обед за день до инцидента
Facebook БАТЬКИ SOS
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, ранее в этом же учебном заведении школьникам подали на завтрак разваренную сосиску, кашу и салат из капусты сомнительного качества.
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