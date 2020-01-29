"Такие игры сближают": в Черновцах воспитательница заставила детей делать ей массаж

В Черновцах в одном из детсадов воспитательница заставила детей делать ей массаж, который они еще должны заслужить.

Об инциденте рассказала в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" мать воспитанника детсада Наталия Барабанова-Грекаловская. Некоторые родители начали защищать воспитательницу и объясняли, что такие игры сближают и вызывают доверие, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

В Черновцах воспитательница заставила детей делать ей массаж

"Сегодня несколько мам в разговоре и последующих опросах своих детей выяснили, что воспитательница в детском саду научила их делать массаж. И дети (младшая группа), в качестве награды и поощрения, делают ей массаж. Я в шоке", – рассказала Барабанова-Грекаловская.

Также отмечается, что воспитательница работает в детском саду более 10 лет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове воспитательница детсада потеряла ребенка.

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