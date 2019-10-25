Сын Зеленского засветился на эксперименте в школе: опубликовано фото

6-летний Кирилл, сын действующего президента Украины Владимира Зеленского, засветился на одной из фотографий со школьного эксперимента.

Снимок опубликован на сайте Новопечерской школы, где учится Кирилл, передает Моя Школа OBOZREVATEL.

В сообщении отмечается, что в начальной школе состоялся первый STEAM DAY.

Ученики обсуждали проблемы, выдвигали гипотезы, проверяли их, работая в командах, формулировали выводы.

Судя по фото, Кирилл проверял, в частности, по дороге с каким бумажным покрытием быстрее проедет игрушечная машинка.

"День был насыщенным: в первой половине дня дети занимались опытами, обсуждали результаты и подводили итоги, а во второй - представили свои работы другим командам", - отмечается в сообщении.

Кирилл в этом году пошел туда в первый класс.

Как сообщала Моя Школа OBOZREVATEL, Зеленский 3 сентября устроил скандал из-за попытки блогера снять Кирилла на видео возле школы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!