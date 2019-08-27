"Стыд!" В школе Киева разгорелся скандал из-за стихов о Зеленском

В одной из школ Киева первоклассников на 1 сентября призвали выступить со стихотворениями в честь президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

Об этом в Facebook сообщила мама одного из учеников и журналистка Ольга Боравлева. Она отметила, что с такой инициативой выступила учительница, выслав родителям список стихов, но "по желанию, не принудительно".

"Я думала, что смогу сдержаться. Но нет. Это скрин из нашего родительского вайбера. Искать новую школу? Или у вас такая же дичь?" – возмутилась женщина.

"Как связали политику и 1 сентября? У меня испанский стыд. Вместо жизненных ценностей, ориентиров, мотивационных напутствий об учебе", - написала она.

Пользователи сети также раскритиковали идею учительницы, выступив против подобного в школах: "Днище", "Это что должно быть в голове?" "Диагноз просится сам по себе", "Ужас!" "Это новый виток национал-патриотического воспитания?" "Кто все это придумал?"

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разгорелся громкий скандал вокруг министра образования и науки Лилии Гриневич, которую обвинили в антипатриотизме.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!