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Свобода для учеников и деньги для педагогов: как в Украине хотят изменить среднее образование

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В четверг, 30 мая, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О среднем образовании".

Министр образования Лилия Гриневич назвала закон "масштабной реформой" среднего образования в Украине, сообщает пресс-служба министерства.

" В 2017 году парламент принял Закон "Об образовании", ставший фундаментом образовательной реформы. Именно благодаря ему 1 сентября прошлого года первоклассники пришли учиться в Новую украинскую школу. Но для полноценного дома фундамента недостаточно, нам также нужны стены, окна, крыша - те механизмы, которые дадут полноценно реализоваться закона", – отметила чиновник.

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Новый законопроект предполагает ряд изменений в процессе обучения.

Индивидуальная образовательная траектория

Документом для учащихся предусмотрены механизмы построения собственной индивидуальной образовательной траектории. Это поможет, например, ученикам с инвалидностью успешно интегрироваться в жизнь обычной школы.

Ученики, которые учатся дома, смогут просто отнести свои учебные достижения и получить документ о полном среднем образовании.

Свобода для учеников и деньги для педагогов: как в Украине хотят изменить среднее образование

mon.gov.ua

Что для этого нужно

Родители обращаются с заявлением в школу, чтобы построить индивидуальный учебный план ребенка. План пишут вместе педагоги, родители и ученик, одобряет педсовет и утверждает директор. Далее для подтверждения знаний по предметам, которые получают вне учреждения, проводят обычное годовое оценивание или аттестацию.

Свобода для учеников и деньги для педагогов: как в Украине хотят изменить среднее образование

mon.gov.ua

Если речь идет о подтверждении результатов по домашней форме, школьнику нужно будет сдавать семестровый контроль (то есть 2 в год). Чтобы в школе учитывали образовательные и психологические потребности детей, проект предусматривает два адаптационные циклы: первый цикл - в 1-2 классе, и второй - в 5-6 классах.

Документ позволяет создавать межклассные группы для изучения выборочных предметов, когда дисциплину слушает не один класс, а сборная группа из учащихся классов одной параллели и смежных классов.

Свобода для учеников и деньги для педагогов: как в Украине хотят изменить среднее образование

mon.gov.ua

Что изменится для учителей

Законопроект документ предусматривает педагогическую автономию:

  • создание программ,

  • разработка собственной системы оценки и поощрения ученика,

  • повышение квалификации по своему выбору и за счет государства.

Появится больше доплат для учителей - от 10 до 20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами.

Свобода для учеников и деньги для педагогов: как в Украине хотят изменить среднее образование

mon.gov.ua

Документом предлагается ввести педагогическую интернатуру. Молодой учитель, по обучению придя в заведение, получит наставника, который будет консультировать, направлять и заниматься благополучием и развитием педагога.

При этом, наставник будет получать 20% доплату к зарплате за такую ​​супервизию и будет лично заинтересован в успехе молодого учителя.

Свобода для учеников и деньги для педагогов: как в Украине хотят изменить среднее образование

mon.gov.ua

Проект также предусматривает, что все учителя пройдут курсы подготовки по домедицинской помощи.

Также родители смогут инициировать проведение внепланового институционального аудита учебного заведения. В новом документе также определено, что коллектив школы и родители будут играть совещательную роль при выборе нового руководителя, но сам конкурс будет проводить независимая комиссия.

Свобода для учеников и деньги для педагогов: как в Украине хотят изменить среднее образование

mon.gov.ua

Обязательным является видеотрансляция и видеофиксация выбора директора. При этом директор получит большую кадровую и финансовую автономию.

Свобода для учеников и деньги для педагогов: как в Украине хотят изменить среднее образование

mon.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии буллингу (травле)".

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Персона
Лилия Гриневич
Место
Украина
Теги
Минобразованияшколазакон об образованииобразование
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Грушецька Варвара
Грушецька Варвара
Спочатку треба навчити вчителів, а потім довірити їмдітей. Поведівнка і ставлення вчителів до дітей у новій українській школі часом більше нагадує пофігізм або відверте знущання
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Это всё пережитки совка! Не знаю никакого среднего образования, и нам не надо. Но мне нужна не Промышленная, не экономика. Мы вольные люди.
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