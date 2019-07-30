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Светоотражающие жилеты для украинских школьников еще не закупили: в чем дело

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Государственное агентство инфраструктурных проектов еще не проводило закупку светоотражающих жилетов для школьников 1-4 классов, о которых ранее публично заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Как ответил Укринфрапроект на информационный запрос Украинской новостей, в 2019 году должны обеспечить жилетами 1,72 млн учеников (чтобы посмотреть документ, доскрольте до конца страницы).

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"После проведения Укринфрапроектом процедуры закупки светоотражающих элементов на основе технической документации, предоставленной исполнителями Программы, жилеты будут переданы исполнителям Программы для дальнейшей раздачи ученикам начальных классов", – говорится в сообщении.

Как отмечается в ответе, обеспечение учеников младших классов светоотражающими жилетами осуществляется в рамках Государственной целевой программы повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. Всего на это потрачено 217,8 млн грн. Только 184,9 млн грн используют в 2019 году.

Ответ Укринфрапроекту

Ответ Укринфрапроекту

Украинские Новости

светоотражающие жилеты

светоотражающие жилеты

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Тема
Школа
Место
Украина
Теги
Минобразования Кабинет министров Украины школа
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