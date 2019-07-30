Светоотражающие жилеты для украинских школьников еще не закупили: в чем дело

Государственное агентство инфраструктурных проектов еще не проводило закупку светоотражающих жилетов для школьников 1-4 классов, о которых ранее публично заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Как ответил Укринфрапроект на информационный запрос Украинской новостей, в 2019 году должны обеспечить жилетами 1,72 млн учеников (чтобы посмотреть документ, доскрольте до конца страницы).

"После проведения Укринфрапроектом процедуры закупки светоотражающих элементов на основе технической документации, предоставленной исполнителями Программы, жилеты будут переданы исполнителям Программы для дальнейшей раздачи ученикам начальных классов", – говорится в сообщении.

Как отмечается в ответе, обеспечение учеников младших классов светоотражающими жилетами осуществляется в рамках Государственной целевой программы повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. Всего на это потрачено 217,8 млн грн. Только 184,9 млн грн используют в 2019 году.

Ответ Укринфрапроекту Украинские Новости

светоотражающие жилеты В Курсе

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