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Супервизоры в школах Украины: стало известно, как будут готовить специалистов

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Министерство образования и науки утвердило программу подготовки супервизоров, которые призваны помогать учителям, и программу проведения супервизии (системы профессиональной поддержки).

Как говорится в приказе №1313 от 18 октября, опубликованном на сайте ИМЗО, программа обучения супервизоров продлится 30 академических часов (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).

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Обучение можно осуществлять в региональных учреждениях последипломного педагогического образования и ДВНЗ "Университет менеджмента образования" национальной академии педагогических наук Украины.

Программа состоит из двух учебных модулей и содержит глазное и заочное обучение, которое завершается итоговым комплексным тестированием и сложившимся портфолио. После завершения обучения слушатели получат сертификат, который предоставит им право осуществлять супервизию.

Как сообщал OBOZREVATEL, на ассистентов учителей в Украине ждут важные изменения.

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Тема
Школа
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Украина
Теги
школа Министерство образования Украины
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