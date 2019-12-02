Суд принял новое решение по скандальной экс-ректору университета Богомольца

Печерский районный суд города Киева возобновил экс-ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерину Амосову в должности руководителя вуза.

Об этом Амосова сообщила на своей странице в Facebook. По ее мнению, ее уволили за якобы личную неприязнь бывшего и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Раньше меня восстановили три судебные инстанции, включая Верховный суд. Одновременно приказом Министра юстиции от 21.11.2019 отменено незаконное внесение сельским советом Винницкой области в реестр Кучина Ю. как руководителя НМУ им. А.А. Богомольца", – отметила Амосова.

Кроме того, в документе указано, что университет должен ей выплатить почти 300 тысяч грн зарплаты за время вынужденных прогулов (более года). А Минздрав выплатить ей 1 тысячу грн моральной компенсации и оплатить судебные издержки в размере 4,5 тысячи грн.

Екатерина Амосова Главком

"Незаконно уволенные сотрудники должны вернуться к работе, и такая позорная практика беззаконных увольнений должна прекратиться. До появления группировки имени Супрун подобного за время независимой Украины не происходило ни в одном университете", – добавила Амосова.

Решение Печерского суда Facebook Екатерина Амосова

Решение Печерского суда Facebook Екатерина Амосова

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года Амосову уже возобновили в должности ректора медуниверситета имени Богомольца.

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