Студенты вернутся на учебу: МОН изменило позицию по сессиям в вузах и озвучило сроки

Высшие учебные заведения Украины с 1 июня получат возможность проводить экзаменационные сессии.

Как сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире канала "Украина 24", обязательным условием будет соблюдение всех противоэпидемических мероприятий, а в группах должно одновременно находиться максимум 10 человек.

Она подчеркнула, что все будет зависеть от ситуации с эпидемией COVID-19 в каждой из областей. Если показатели позволят ослабить карантин, то будет также разрешено продолжить работу высшим учебным заведениям.

Мандзий добавила, что даже при нынешней обстановке вузы готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно.

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая Министерство образования и науки Украины приняло решение о сроках проведения основной сессии ВНО, которое было перенесено из-за пандемии коронавируса. Она начнется 25 июня с тестирования по математике, а завершится 17 июля тестированием по химии.

Также были опубликованы условия допуска абитуриентов к сдаче тестов и экзаменов.