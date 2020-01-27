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Студенты снялись голыми для спасения коал в Австралии

1.4т
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Студенты-ветеринары Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана (Германия) разделись для благотворительного календаря, чтобы помочь коалам в Австралии, пострадавшим от лесных пожаров.

В фотосессии приняли участие 37 студентов, множество собак, кошек, альпак, енотов, гекконов и других, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на вуз (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Один экземпляр календаря с обнаженными студентами стоит 25 евро. Половина прибыли пойдет на помощь животным, пострадавшим от лесных пожаров в Австралии, другая – на празднование выпускного вечера студентов", – говорится в сообщении.

Студенты снялись голыми для спасения коал в Австралии

Студенты снялись голыми для спасения коал в Австралии

lmuvetishop.com

Преподаватели вуза о фотосессии не знали, но отреагировали положительно. Отмечается, что календарь полностью изготовили за шесть недель.

Немецкие студенты снялись голыми для благотворительного календаря

Немецкие студенты снялись голыми для благотворительного календаря

lmuvetishop.com

Немецкие студенты снялись голыми для благотворительного календаря

Немецкие студенты снялись голыми для благотворительного календаря

lmuvetishop.com

Немецкие студенты снялись голыми для благотворительного календаря

Немецкие студенты снялись голыми для благотворительного календаря

lmuvetishop.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Новой Зеландии голые студенты устроили откровенную фотосессию с животными.

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Читайте все новости по теме "Пожары в Австралии" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Пожары в Австралии Учеба за границей
Место
Германия Мюнхен
Теги
Голые образование фотосессия
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
И как, помогло?
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