Студенты университета в Индонезии изобрели устройство "Неттокс", который помогает бороться с интернет-зависимостью.

На создание прибора потратили три месяца. Его нужно надевать на запястье, так как он имеет датчик для измерения уровня кислорода в крови и сердечных ритмов, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на UBR.

Доказано, что длительное использование телефона оказывает негативное влияние на пульс и на уровень кислорода в гемоглобине. На примере одного особенно зависимого от интернета студента исследователи рассказали, что после длительного пользования телефоном его пульс составлял 44 удара в минуту, тогда как норма – 60.

"Когда в организме показатели не в норме, то устройство начинает пикать, напоминая пользователям, что смартфон следовало бы отложить в сторону. К следующему году изобретатели надеются прибор запатентовать. Сейчас работают над его усовершенствованием, поскольку заложенная в него норма зависит от пола, тела и состояния здоровья самого пользователя ", – говорится в сообщении.

Студенты придумали способ борьбы с интернет-зависимостью bolezni.net.ua

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