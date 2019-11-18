Студенты из США в Украине: стало известно, какие вузы выбирают американцы

Больше всего студентов из США учатся в Черновицком национальном университете имени Федьковича, Тернопольском экономическом университете и Ивано-Франковском медицинском университете.

Так, в Украине в 2019-2020 учебном году обучается 316 студентов из США. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили в Государственном предприятии "Инфоресурс", пишет OBOZREVATEL со ссылкой на "УНН".

Также они учатся во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого, Донецком национальном медицинском университете, Львовском национальном университете имени Ивана Франко и других вузах.

Отмечается, что чаще всего иностранные студенты выбирают специальность "Медицина".

Студенты из США в Украину: стало известно, какие вузы выбирают американцы voxukraine.org

Как сообщал OBOZREVATEL, названы страны, откуда больше всего приехало иностранных студентов в Украину.

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