Студенты из ЕС в Украине: названы страны, откуда их больше всего приехало

Больше всего в Украине учится студентов из таких стран Европейского Союза, как Польша (646), Болгария (248), Германия (123) и Литва (85).
Об этом в ответ на информационный запрос сообщили в Государственном предприятии "Инфоресурс". Меньше всего студентов из ЕС учится из Хорватии – 2, Бельгии – 3 и Словении – 5, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "УНН".
Так, в Украине в 2019-2020 учебном году обучается 1553 студентов из стран Европейского Союза.
Также отмечается, что популярные специальности среди иностранцев – это "Музыкальное искусство", "Фармация", "Стоматология", "Медицина" и "Социальная работа".
Студенты из ЕС в Украину: названы страны, откуда их больше всего приехало
Цензор.НЕТ
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько стоит один студент в Украине.
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