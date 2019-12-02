Студенты из ЕС в Украине: названы страны, откуда их больше всего приехало

Больше всего в Украине учится студентов из таких стран Европейского Союза, как Польша (646), Болгария (248), Германия (123) и Литва (85).

Об этом в ответ на информационный запрос сообщили в Государственном предприятии "Инфоресурс". Меньше всего студентов из ЕС учится из Хорватии – 2, Бельгии – 3 и Словении – 5, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "УНН".

Так, в Украине в 2019-2020 учебном году обучается 1553 студентов из стран Европейского Союза.

Также отмечается, что популярные специальности среди иностранцев – это "Музыкальное искусство", "Фармация", "Стоматология", "Медицина" и "Социальная работа".

Студенты из ЕС в Украину: названы страны, откуда их больше всего приехало Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько стоит один студент в Украине.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!