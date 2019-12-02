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Студенты из ЕС в Украине: названы страны, откуда их больше всего приехало

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Больше всего в Украине учится студентов из таких стран Европейского Союза, как Польша (646), Болгария (248), Германия (123) и Литва (85).

Об этом в ответ на информационный запрос сообщили в Государственном предприятии "Инфоресурс". Меньше всего студентов из ЕС учится из Хорватии – 2, Бельгии – 3 и Словении – 5, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "УНН".

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Так, в Украине в 2019-2020 учебном году обучается 1553 студентов из стран Европейского Союза.

Также отмечается, что популярные специальности среди иностранцев – это "Музыкальное искусство", "Фармация", "Стоматология", "Медицина" и "Социальная работа".

Студенты из ЕС в Украину: названы страны, откуда их больше всего приехало

Студенты из ЕС в Украину: названы страны, откуда их больше всего приехало

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько стоит один студент в Украине.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование университет
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Украина: один - в поле не воин !
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1553 студента, из всего ЕС - колоссальный успех !
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