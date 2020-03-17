Студентов Одесского национального университета имени Мечникова решили выгнать из общежитий через установленный в вузе карантин.

О соответствующем решении сообщил ректор Игорь Коваль. Так, студенты должны освободить комнаты до вторника, 17 марта, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Думская.

Однако молодежь возмущена такому ультиматуму, потому что некоторым придется ехать в другой город или село общественным транспортом, где рискуют не только своим здоровьем, так и других людей.

Студентов одесского вуза выгнали из общежитий из-за карантина

"При этом разрешается остаться для проживания в общежитиях только тем студентам, которые относятся к категории внутренне перемещенных лиц; работают по совместительству в аптеках и продовольственных магазинах", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что вступительные экзамены в аспирантуру, которые были запланированы на 17-20 марта, отменили до завершения карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине учителей принудительно отправили в отпуск на время карантина.

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