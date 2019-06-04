Студентка стала зарабатывать себе на учебу чиханием

18-летняя студентка из Великобритании Эби Хейвуд стала зарабатывать себе на жизнь и учебу крайне нестандартным методом, снимая видеоролики, на которых чихает.

К этому способу заработка она пришла случайно, пишет Daily Mail.

Девушка учится в Лидском художественном университете, но жизнь в городе и учеба оказалась ей не по карману, из-за чего она сначала работала официанткой, но денег все равно не хватало, в связи с чем Эби уже думала отчислиться, - на ее матери, при этом, был кредит, из-за которого та не могла помочь дочери.

Однажды студентка записала видео, как пишет картину, щекоча нос специальной соломинкой и чихая на полотно.

После публикации ролика оказалось, что многие люди готовы платить за просмотр подобных видео.

Так, Эби начала снимать ролики и продавать каждый за 20-30 фунтов (700-1000 гривен), иногда делает спецзаказы по 100 фунтов (примерно около 3500 гривен), выпускает нарезки видео на дисках.

В частности, один клиент просил ее чихнуть в общественном туалете, а другой, - красить белым лаком ногти на ногах, пока она чихает.

Мать девушки уже знает о методах ее заработка и не имеет ничего против, хотя изначально была несколько удивлена.

Посмотреть нарезку из первого видео Эби можно онлайн, однако, осторожно, - оно сильно на любителя.

Напомним, ранее молодая блогер опубликовала в соцсетях протестное фото, за что жестко поплатилась.

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