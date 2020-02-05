Стоял босой и плакал: в Полтаве воспитательница закрыла в туалете трехлетнего мальчика

В Полтаве воспитательница детсада №63 "Казка" закрыла в туалете трехлетнего мальчика. Ребенок стоял на холодной плитке без обуви и сильно плакал.

Как говорится в сюжете местного телеканала ІРТ, заведующая дошкольного учебного заведения Ирина Тимощук подтвердила факт инцидента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я зашла в помещение там, где туалет. Открыв его, увидела, что мой ребенок там стоит без света, двери плотно закрыты, ручка находится на таком расстоянии, что только взрослый человек может к ней достать. Сразу вызвала полицию, чтобы выяснить подробности", – рассказала мать пострадавшего мальчика Светлана Кулинич.

В детском саду заявили, что воспитательница извинилась перед родителями и ребенком. Причину такого поступка не назвали. Другие родители заявили, что не хотят, чтобы воспитательница уходила из детского сада.

В Полтаве воспитательница закрыла в туалете трехлетнего мальчика Комсомольская правда

"Наш воспитатель вкладывает душу в наших детей, мы ею очень довольны и у нас нет никаких претензий к ее работе. Дети сейчас за ней грустят, переживают и ждут ее", – отметила Тетяна Шкура, мама одного из воспитанников детсада.

В местной полиций сейчас работают вместе с представителями прокуратуры и выясняют все обстоятельства происшествия, после чего будет дана оценка действиям воспитательницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе учительница частной школы жестоко избила 8-летнего ребенка, потому что он просился в туалет.

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