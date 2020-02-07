"Стоит ли жизнь этого?" Флешмоб школьников спас девушку от самоубийства

Ученица одной из школ штата Колорадо (США) написала печальную фразу "Стоит ли жизнь всей этой фигни?" на стене в женском туалете. В честь девочки другие школьники запустили флешмоб и доказывали, почему ей стоит жить.

Такую идею предложила Эшли Феррари, учительница английского языка. Стену в туалете украсили более 50 "хороших" записок-стикеров, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Учительница рассказала, что была удивлена, как много детей откликнулись на ее просьбу. Ученики писали на наклейках мудрые советы, ободряющие слова.

"Надо жить ради близких", "Весь негатив обязательно пройдет, стоит только немного подождать", "Слезы делают человека сильнее", – писали в записках.

Флешмоб переместили на стену в главном коридоре. Теперь каждый преподаватель и ученик может почувствовать тепло и поддержку окружающих, просто подойдя к записам.

Фраза, которую написала школьница "Стоит ли жизнь всей этой фигни?" dailymail.co.uk

Да, потому что ничего не длится вечно. Слезы и боль помогут тебе стать сильнее. Обещаю. dailymail.co.uk

Да, потому что все это фигню компенсируют или нивелируют маленькие радости жизни: вкусная еда, сон, тусовки, моменты, проведенные с семьей, любимые песни, душ, занятия любимым видом спорта. dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как учитель из США во время классного похода нес на себе школьницу с инвалидностью.

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