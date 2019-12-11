Стипендии не повысят: Новосад сообщила плохие новости для студентов

В Украине в 2020 году правительство не намерено увеличивать стипендии учащимся.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала министр образования и науки Анна Новосад. Чиновник отметила, что стипендии должны быть инструментом мотивации лучших.

"Они должны быть намного выше, чем сейчас. На следующий год пока увеличение не закладывали. Но все же из-за существенного увеличения стипендий мы должны постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать", – заявила она.

При этом министр отметила, что у правительства пока нет конечной модели того, как будут менять подход к стипендиям.

"Но, по моему мнению, мы должны двигаться в направлении того, когда академические стипендии – это инструмент вознаграждения лучших студентов", – пояснила она.

Также Новосад добавила, что социальные стипендии действительно нужно верифицировать, чтобы эти выплаты получали именно те категории студентов, которые в них нуждаются.

Анна Новосад

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Анна Новосад категорически высказалась о закрытии школ в Украине.

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