Стартовала горячая линия МОН по вступительной кампании 2019 года

"Как рассчитать конкурсный балл?", "Какое количество заявлений на контрактную и бюджетную форму можно подавать в вузы?" - ответы на эти и многие другие вопросы теперь можно получить не только в приемных комиссиях, но и на горячей линии Министерства науки и образования Украины. Об этом сообщает МОН на своем сайте.

Горячая линия будет работать до 9 августа.

Напоминаем также, что на сайте МОН создан отдельный раздел "Вступительная кампания 2019". Там можно найти видеоразъяснения, инфографики, перечень необходимых для поступления документов и ответы на самые распространенные вопросы относительно вступительной кампании.

25 и 26 июня с 11 до 17 часов каждый желающий сможет протестировать свой электронный кабинет и потренироваться подавать заявление в вуз.

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