Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/Новости Моя Школа

Стартовала горячая линия МОН по вступительной кампании 2019 года

161Читать материал на украинском

"Как рассчитать конкурсный балл?", "Какое количество заявлений на контрактную и бюджетную форму можно подавать в вузы?" - ответы на эти и многие другие вопросы теперь можно получить не только в приемных комиссиях, но и на горячей линии Министерства науки и образования Украины. Об этом сообщает МОН на своем сайте.

Горячая линия будет работать до 9 августа.

Стартовала горячая линия МОН по вступительной кампании 2019 года

Напоминаем также, что на сайте МОН создан отдельный раздел "Вступительная кампания 2019". Там можно найти видеоразъяснения, инфографики, перечень необходимых для поступления документов и ответы на самые распространенные вопросы относительно вступительной кампании.

25 и 26 июня с 11 до 17 часов каждый желающий сможет протестировать свой электронный кабинет и потренироваться подавать заявление в вуз.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы