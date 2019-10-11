Старейший педагог планеты тронул своей историей

Старейший педагог планеты, американец Генри Дантон, отгулял свое 100-летие в марте 2019 года и продолжает вести занятия по балету в Университете Белхейвен (штат Миссисипи).

Кроме университетской хореографической нагрузки, Дантон отдельно проводит балетные курсы в соседних городах, пишет Всеосвіта.

Американец ежедневно утром продолжает делать па с лентой (классические хореографические упражнения) и мышечный самомассаж, заведенный в танцоров балета. И все это натощак. Преподаватель считает своим рецептом долголетия общение с молодежью и непрерывный оптимизм.

"Дантон – второй в истории по возрасту педагог. К Мировым Рекордам Гиннесса в категории "самый старый в мире преподаватель" пока занесен другой долгожитель – австралиец Джеффри Шнайдер, который учительствовал до возраста более 101 год", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рекорд Украины в категории "самый старый преподаватель" пока занимает филолог Илья Корунець, преподаватель теории и практики перевода с английского языка, профессор Киевского национального лингвистического университета. Его педагогический стаж продолжался до ноября прошлого 2018 года, когда он скончался в возрасте 96 лет.

Генри Дантон Всеосвита

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