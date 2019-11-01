Стало известно, за каким правописанием будут писать Всеукраинский радиодиктант

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 8 ноября в 11:00, его будут писать по новому украинскому правописанию.

Основной локацией, где будут писать радиодиктант, станет Национальная библиотека имени Владимира Вернадского, пишет UA: Общественное вещание.

Текст на волнах первого канала Общественного радио UA: Українське радіо будет читать известный языковед Александр Авраменко. В этом году автор внесет в текст несколько элементов на проверку новой редакции действующего правописания.

Впервые диктант можно будет проверить уже через 15 минут после его написания. Текст обнародуют на сайтах общественного вещателя: UA: Українське радіо и UA: Cуспільне мовлення. За это время (11:45-12:00) желающие смогут прислать свой текст (фото, скан или скриншот с указанием обратного адреса) на электронный ящик rd@nrcu.gov.ua, или в личные сообщения на странице в Фейсбук UA: Українське радіо, либо на вайбер – 097-107-107-9.

С 12:00 до 12:15 в прямом эфире Александр Авраменко проведет работу над ошибками. Авторы безошибочных диктантов получат поощрительные призы.

Стало известно, за которым правописанием писать Всеукраинский радиодиктант ТН-Экспресс

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что правила нового украинского правописания не введут на ВНО.

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