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Стало известно, за каким правописанием будут писать Всеукраинский радиодиктант

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Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 8 ноября в 11:00, его будут писать по новому украинскому правописанию.

Основной локацией, где будут писать радиодиктант, станет Национальная библиотека имени Владимира Вернадского, пишет UA: Общественное вещание.

Текст на волнах первого канала Общественного радио UA: Українське радіо будет читать известный языковед Александр Авраменко. В этом году автор внесет в текст несколько элементов на проверку новой редакции действующего правописания.

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Впервые диктант можно будет проверить уже через 15 минут после его написания. Текст обнародуют на сайтах общественного вещателя: UA: Українське радіо и UA: Cуспільне мовлення. За это время (11:45-12:00) желающие смогут прислать свой текст (фото, скан или скриншот с указанием обратного адреса) на электронный ящик rd@nrcu.gov.ua, или в личные сообщения на странице в Фейсбук UA: Українське радіо, либо на вайбер – 097-107-107-9.

С 12:00 до 12:15 в прямом эфире Александр Авраменко проведет работу над ошибками. Авторы безошибочных диктантов получат поощрительные призы.

Стало известно, за которым правописанием писать Всеукраинский радиодиктант

Стало известно, за которым правописанием писать Всеукраинский радиодиктант

ТН-Экспресс

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что правила нового украинского правописания не введут на ВНО.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование украинский язык
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