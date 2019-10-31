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Стало известно, за что получают дополнительные деньги учителя в Украине

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Дополнительные средства к тарифной ставке учителя в Украине получают за выслугу лет, престижность труда, проверку тетрадей, заведование кабинетом и другие.

Недавно политическая партия "Голос" предложила отменить надбавки педагогам и ввести 40-часовую рабочую неделю. Против этого протестовали педагоги 29 октября в Киеве.

Как пишет Gazeta.ua, сейчас ставка учителя составляет 18 часов. Так, специалист получает 3784 грн, педагог второй категории 4073 грн, первой – 4361 грн, а высшей – 4649 грн.

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За престижность педагогического труда можно получить 20% от ставки. За проверку тетрадей по украинскому языку и литературе и зарубежной литературы – 20%, по иностранному – 10%, по математике – 15%.

Если учитель заведует кабинетом информатики, то еще дополнительно получит до 13% от ставки, если другим кабинетом – то до 10%.

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Классное руководство 1-4 классов оценивается в 20%, а 5-11 – 25%. За ученое звание "старший учитель" можно получить 10% от ставки до зарплаты, а за "учителя-методиста" – 15%.

Если в учителя педагогический стаж 3-10 лет, то он дополнительно получит 10%, если до 20 лет – 20%, а от 30-ти – 30%.

Напомним:

  • Учителя забили тревогу из-за правки об отмене надбавок учителям и увеличении рабочего времени до 40 часов в неделю, которые подали народные депутаты политической фракции "Голос" в проекту закона о среднем образовании. Педагоги считают, что это ухудшит условия труда.

  • В "Голосе" пояснили, что инициатива наоборот будет гарантировать высшую зарплату.

  • После этого профсоюз педагогов пригрозил забастовкой, если требования педагогов будут игнорировать.

  • Предложения партии "Голос" ввести 40-часовую рабочую неделю для учителей не поддержало также Министерство образования.

  • 29 октября тысячи педагогов собрались на протест в Киеве, во время которого лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук пообещал, что его команда сделает все, чтобы минимальная зарплата учителей была повышена.

Стало известно, за что получают дополнительные деньги учителя в Украине

Стало известно, за что получают дополнительные деньги учителя в Украине

Профсоюз работников образования и науки Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад сообщила, что части учителей все же повысят зарплаты.

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Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа зарплата
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