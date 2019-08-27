Стала известна средняя зарплата работников Министерства образования

Средняя заработная плата министра образования и науки Лилии Гриневич составляет 41 243 гривен, а ее первого заместителя – 49 660 гривен, за период с января по июль 2019 года, в расчете на один месяц.

Как сообщили в пресс–службе Министерства образования и науки Украины, средний заработок государственного секретаря – 75 941 гривен. Заместители министра получают средние заработные платы от 43 тысяч до 47 тысяч гривен, пишет "Коментар".

По состоянию на 1 августа 2019 года, штатная численность работников МОН составляет 412 человек. Однако фактическая численность – 361 человек.

Отмечается, что оклады работников министерства, согласно штатному расписанию на 2019 год, стартуют от 9 732 гривен. Наибольший оклад у государственного секретаря – 24 тысячи гривен, у министра – 16 тысяч гривен, а у первого заместителя министра – 15 тысяч гривен.

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