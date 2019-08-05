Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2019 году

Чтобы собрать пятиклассника в школу в новый учебный год 2019-2020, родителям придется минимально заплатить примерно 3 500 гривен.

Как пишут Подробности, по сравнению с 2018 годом – это на 500 грн больше, учитывая оптовые скидки в интернете.

"Больше денег пойдет за набор толстых тетрадей (255 грн – 15 шт.), рюкзак (478 грн), демисезонную обувь (370 грн), детскую рубашку (295 грн), так как за год эти товары в среднем подорожали на 80-130 грн", – говорится в сообщении.

Но есть дети, которые ориентируются на блоггеров, и просят своих родителей покупать именно такие вещи, как и у них. Так, школьники выбирают вместительные рюкзаки, часто из кожи, а сумки – из прочной ткани. Цвета – предпочитают хаки, синий, коричневый, темно-красный. Такой необходимый атрибут обойдется в 1-1,5 тыс. гривен.

Родители, которые должны впервые собрать ребенка в первый класс, могут ориентироваться на стандартный набор первоклассника:

ручки шариковые;

карандаши цветные;

карандаши графитные;

тетради;

обложки для тетрадей;

обложки для учебников;

ластик;

ножницы;

линейки;

точилка;

подставка для учебников;

альбом для рисования;

кисточки;

краски;

клей;

цветная бумага/картон;

пластилин;

пенал;

папка для тетрадей.

В среднем такой набор будет стоить 300-350 грн. Если к этому добавить стоимость школьной формы, рюкзака и формы для занятий физкультурой, тогда станет понятно, сколько стоит собрать ребенка в 1 класс.

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