Стало известно, сколько будут иметь дней отпуска учителя и преподаватели в Украине

В Украине работники образования с 2020 года будут иметь ежегодный основной отпуск продолжительностью от 28 до 56 календарных дней в зависимости от должности.

Отмечается, что за второй и последующие годы работы отпуск предоставляется согласно графикам, которые утверждаются собственником учреждения, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Освіта.ua.

"Те, кто работают в учреждении на условиях неполного рабочего времени, в том числе тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, предоставляется ежегодный основной отпуск полной продолжительности", – говорится в сообщении.

Стало известно, сколько будут отпуска учителя и преподаватели в Украине педагогическая пресса

Так, 10 июля 2019 года прошлое правительство приняло Постановление № 694, которое вступило в силу 1 января 2020 года. Согласно ему, работники образования будут иметь такие отпуска:

Отпуск для педагогов Украины с 2020 года Скриншот

Отпуск для педагогов Украины с 2020 года Скриншот

Отпуск для педагогов Украины с 2020 года Скриншот

Отпуск для педагогов Украины с 2020 года Скриншот

Отпуск для педагогов Украины с 2020 года Скриншот

Отпуск для педагогов Украины с 2020 года Скриншот

Отпуск для педагогов Украины с 2020 года Скриншот

Отпуск для педагогов Украины с 2020 года Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобразования назвали причину, почему воспитателям детсадов не вырастет отпуск.

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