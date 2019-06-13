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Стало известно, сколько абитуриентов не сдали ВНО по украинскому языку и другим предметам

3.4тЧитать материал на украинском

Украинский центр оценивания качества образования провел заседание экспертной комиссии по определению порога "составил-не составил" для тестов по украинскому языку и литературе, математике и физике. Уже известно, сколько абитуриентов не набрали минимальное количество баллов и не сдали тестирование.

Об этом говорится в сюжете ТСН.12.00. Так, порог тестовых баллов по украинскому языку и литературе члены экспертной комиссии решили оставить таким как и в прошлом году - 23. В связи с этим, 15,8% абитуриентов, которые писали обязательные тесты, их не сдали (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Количество участников ВНО, не сдавшие тест, составляет 53 613 человека. Общее количество участников тестирования была почти 340 тысяч.

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Следует отметить, что для нынешних абитуриентов из Одесской, Закарпатской и Черновицкой областей, которые учились в школах с румынским, венгерским и молдавском языках, увеличили шансы вступить в украинские учебные заведение. Участникам ВНО установили адаптивный порог на уровне от 14-23 баллов. Эти баллы им перечислят в 100 рейтинговых баллов.

Результаты ВНО 2019

Результаты ВНО 2019

Politeka

Максимальное количество тестовых баллов по украинскому языку и литературе получили только 17 абитуриентов.

Экзамен по математике не сдали 28 215 с 155 319 выпускников, что составляет 18.17%. Порог по этому предмету также остался на прошлогоднем уровне – 11. Однако по математике значительно больше абитуриентов получили 200 баллов – 98 человек.

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Из физики порог эксперты подняли до 13 баллов. Поэтому 200 баллов по этому предмету не получил никто. Не сдали ВНО по физике 3 204 абитуриенты с 21 407 человек, что составляет 14.97%.

Уже завтра, 14 июня, на информационных страницах участников тестирования разместят результаты ВНО по указанным предметам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть выложили смешные высказывания из произведений выпускников на тестировании внешнего независимого оценивания по украинскому языку в 2019 году.

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Место
Украина
Тег
ВНО
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