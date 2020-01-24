Ребенку важно давать карманные деньги, потому что это делает его более самостоятельным, уверенным в себе и учит считать, планировать и экономить.

Родители не всегда понимают, зачем дошкольникам или школьникам личные деньги. Однако, когда у малыша появляются карманные деньги, он чувствует себя взрослым, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Наша мама.

"Ребенок перестает выпрашивать у родителей деньги "на шоколадку" или "на жвачку", "на журнал ", а начинает сам ими распоряжаться и думать, что купить и когда", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что выдача карманных денег формирует навыки правильного обращения с ними. Ведь когда сумма ограничена, это заставляет ребенка сравнивать различные варианты затрат и выбирать самый лучший. Так оттачивается умение расставлять приоритеты.

Стало известно, почему важно школьникам выдавать карманные деньги rodyna.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее опубликовали советы для родителей, как правильно воспитать вундеркинда.

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