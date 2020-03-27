Участникам пробного ВНО не вернут средства, если они не будут присутствовать на тестировании. Но позже они смогут получить комплект материалов.

Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Украинском центре оценивания качества образования. В 2020 году стоимость пробного тестирования составляла от 138 до 150 гривен в зависимости от региона.

"Возврат средств участникам пробного тестирования не предусмотрено, поскольку уже осуществлены меры по подготовке и проведению пробного ВНО (печать тестовых материалов, созданы рабочие места для участников и т.д.)", – указано в ответе на запрос.

Стало известно, могут участникам вернуть деньги за пробное ВНО в случае неявки Главком

В течение трех рабочих дней участник имеет право получить комплект материалов пробного ВНО. Для этого он должен обратиться в пункт проведения тестирования, адрес которого можно узнать в приглашении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее експертка назвала причины, почему не отменять ВНО-2020 в Украине.

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