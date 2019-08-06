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Стало известно, кто возглавит образовательный комитет Верховной Рады

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Народный депутат от политической силы "Слуга народа" Сергей Бабак возглавит парламентский Комитет по вопросам науки и образования.

Об этом стало известно НВ. В команде президента Владимира Зеленского он выступал в качестве эксперта соответствующего направления.

"Бабак – доктор технических наук, кандидат экономических наук. Экономическое образование получил в Киевском национальном экономическом университете и в Эдинбургском университете Нейпира. Также окончил юридический факультет Университета новейших технологий и Ужгородский национальный университет по специальности "Психология", – говорится в сообщении.

Сергей Бабак

Сергей Бабак

UAportal

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Новоизбранный народный депутат является директором образовательных программ в Украинском институте будущего. Бабак ранее занимал должность члена Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, проректора и советника ректора Университета новейших технологий.

Также новоизбранный нардеп согласился с тем, что для обеспечения зарплат учителям на уровне 4 тысяч долларов в месяц хватит лишь 200 млн долларов в год. Позже в команде новоизбранного президента признали ошибку в вычислениях. На самом деле соответствующие расходы составили бы более 21, 5 млрд долларов в год.

Комитеты ВРУ

Комитеты ВРУ

Конкурент

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа в СМИ появился короткий список претендентов на должности председателей фракций Верховной Рады. Уже 5 августа стал известен предварительный список кандидатов на пост заместителей главы фракции и руководителей парламентских комитетов от партии "Слуга народа".

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Персона
Сергей Бабак
Место
Украина
Теги
"Слуга Народа" Верховная Рада Украины
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