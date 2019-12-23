Стало известно, каких учителей катастрофически не хватает в Украине

Больше всего украинским школам не хватает учителей физики, так как на такую специальность вступает все меньше абитуриентов.

Как говорится в сюжете ТСН, выпускники вузов наотрез отказываются идти работать в школы, потому что их не устраивает маленькая зарплата, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По мнению руководительницы экспертной группы директората высшего образования и образования взрослых Аллы Рыбалко, абитуриентам трудно сдать ВНО по физике и трудно учиться. Это отпугивает молодежь.

"Такие, как я, вскоре уйдут на пенсию. Замены мне нету. Но сколько можно работать? Не буду же умирать в классе перед детьми", – рассказал 60-летний учитель физики Богдан Плисюк одной из школ Тернополя.

В Министерстве образования задумались, как привлечь молодежь поступать на педагогов-физиков. По словам заместителя министра образования Любомиры Мандзий, сейчас в Украине не хватает около 100 учителей, однако вскоре эта цифра возрастет.

"Мы будем нарабатывать новый подход к оплате труда педагогам", – добавила Мандзий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, почему учителя увольняются.

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