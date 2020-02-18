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Стало известно, как в детсадах "ЛНР" родителям "промывают мозги"

1.1т
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В детсадах "ЛНР" родителей заставили пройти патриотическое анкетирование по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Анкета называлась "Воспитаем юного гражданина", пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Контроль за промыванием мозгов в ЛНР. На оккупированных территориях в детских садах проводят вот такое обязательное анкетирование родителей", – написал Компаниец.

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Так, родители должны были ответить на следующие вопросы: "Читаете ли вы с ребенком художественные произведения о Великой Отечественной войне?", "Слушаете ли с ребенком песни военных лет?", "Есть ли в вашей семье ветераны Великой Отечественной войны, военнослужающие, участники боевых действий в горячих точках?" и другие.

анкетирование родителей

анкетирование родителей

Facebook Volodymyr Kompaniiets

Информация возмутила пользователей соцсети.

"А обратная сторона – такая же форма, только на соседей. Ну чтобы сразу доносить можно было", "Если это правда, то это ужас", "Готовят к построению экономического хаба и созданию инвестиционного бума", – написали в комментариях.

Стало известно, как в детсадах "ЛНР" родителям "промывают мозги"

Скриншот комментариев

Стало известно, как в детсадах "ЛНР" родителям "промывают мозги"

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото окровавленных детей из скандального календаря, который развесили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в одном из детсадов Москвы (Россия).

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Дошкольный период
Персона
Владимир Компаниец
Теги
Новости ЛНР детский сад
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Комментарии
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филя филя
филя филя
обычно дети трезуб из себя выкладывают а тут такое!))
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ужасные вопросы... Как можно!? Вместо того, чтобы заставить всех поголовно одеть вышиванки... Вместо того, чтобы заставить славить б@ндеру и подземную скотню!
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