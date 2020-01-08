Стало известно, как украинцы относятся к электронным книгам: результаты опроса

Электронные книги предпочли 21% украинских читателей, аудиокниги – всего 4%, а 74% отметили, что лучше читать в бумажном формате.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в ноябре 2019 года. Он показал, что больше всего тех, кто предпочитает бумажные книги (80%), находятся в возрастной категории от 40 лет, пише Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Читомо.

В младших категориях популярность электронных книг фиксировалась вдвое чаще, чем у старших возрастных групп (примерно 35% против 15%).

Печатные книги популярны в западных регионах Украины (83%), а реже всего этот формат выбирают в южном и восточном регионах (71% и 66%). Участие в исследовании приняли 1805 респондентов в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий.

Стало известно, как украинцы относятся к электронным книгам www.vydra.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, определено 100 главных книг XXI века.

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