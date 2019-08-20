Стало известно, готовы ли школы и детсады Украины к новому учебному году

В сентябре 2019 года около 430 тысяч детей пойдут в первый класс Новой украинской школы. Учебные заведения готовы к новому учебному году на 82%, плохая ситуация только в Николаевской и Херсонской областях.

Для реализации реформы за последние годы усовершенствовали образовательную среду, изменили содержание образования и подготовку учителей. Отмечается, что больше всего первоклашек в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях, пишет Освіторія со ссылкой на Министерство образования и науки.

"Все учебники для 1 классов уже находятся в школах. Учебники для 2 класса уже доставили в области", – говорится в сообщении.

Подготовка к новому учебному году Министерство образования и науки

Подготовка к новому учебному году Министерство образования и науки

Подготовка к новому учебному году Министерство образования и науки

По результатам первого года НУШ, чаще всего школьники рассказывают об одноклассниках и учителях (более 90%), около 85% школьников вспоминают курс "Я исследую мир" и "Математику".

Подготовка к новому учебному году Министерство образования и науки

Подготовка к новому учебному году Министерство образования и науки

Учителя, которые более положительно восприняли нововведения и предложены способы повышения квалификации, демонстрируют более высокую успеваемость учеников.

Подготовка к новому учебному году Министерство образования и науки

Подготовка к новому учебному году Министерство образования и науки

Подготовка к новому учебному году Министерство образования и науки

В Минобразования отметили, что в Украине рождается все меньше детей. Около 26 тысяч детей находится в очереди в детские сады. За 2019 год больше новых мест выделили в Киевской, Львовской и Одесской областях.

Подготовка к новому учебному году Министерство образования и науки

Подготовка к новому учебному году Министерство образования и науки

Самые большие очереди сохраняются в Черновицкой, Херсонской и Ровенской областях: там более 4 детей ждут, чтобы получить место. Основная проблема – нехватка кадров, готовых работать воспитателями.

Подготовка к новому учебному году Министерство образования и науки

В Киеве и Сумской области лучше использовали субвенцию из госбюджета на НУШ. В общем, действует более 800 опорных школ и более 1300 филиалов.

Подготовка к новому учебному году Министерство образования и науки

За последние годы значительно больше стало инклюзивных групп и классов. В Украине работает 575 инклюзивного-ресурсных центров.

Подготовка к новому учебному году Министерство образования и науки

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских школах будут обучать финансовой грамотности.

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