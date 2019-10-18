Стало известно, что повышает успешность школьников на уроках

Физическая разминка во время урока помогает существенно улучшить успеваемость школьников в возрасте от 3 до 14 лет.

Это показало комплексное исследование Лондонского университета. Специалисты изучили несколько схем физической активности, выделив наиболее эффективные (детям предлагали делать "скачок звездой", бегать на месте), пишет Мел со ссылкой на Telegraph.

"По итогам исследования оказалось, что "физически активные" уроки три раза в неделю в течении двух лет влияют на успехи в математике и орфографии. Разница, обнаруженная у детей 8-9 лет из разных групп по уровню физической активности, равнялась дополнительному четырехмесячному курсу обучения", – говорится в сообщении.

Общая успеваемость на уроке улучшится на 80%, а результаты экзаменов – на 36%, если ребенок будет разминаться. По мнению экспертов, это улучшает работу памяти. самой эффективной из форм разминок признаны "прыжки звездой".

"Рост физической активности и улучшения образовательных результатов - это результат достаточно простых физических упражнений. Учителя могут легко включить их в существующую учебную программу", – добавил один из авторов исследования, доктор Томми ван Стин из Лейденского университета.

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