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Стали известны вузы Украины, которые приняли больше всего бюджетников

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Больше всего бюджетников в рамках вступительной кампании-2019 принял Киевский политехнический институт имени Сикорского и Киевский национальный университет имени Шевченко.

Как сообщила министр образования Лилия Гриневич во время пресс-конференции. Наивысшее количество рекомендаций на бюджет также во Львовской политехнике, Львовском национальном университете имени Франко и Харьковском национальном университете имени Каразина, пишут Факты.

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"Больше всего заявлений абитуриенты подавали на такие специальности, как Международные экономические отношения, Международное право, Международные отношения, Журналистика, Политология, Медицинская психология, Стоматология. Наибольшие проходные баллы были на указанные специальности", – говорится в сообщении.

По словам Гриневич, в Министерстве образования и науки работают над тем, чтобы сделать инженерные специальности и естественные науки популярнее среди абитуриентов.

Итоги вступительной кампании-2019

Итоги вступительной кампании-2019

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый восьмой абитуриент в Украине отказался от бюджета.

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Тема
Образование в Украине
Персона
Лилия Гриневич
Место
Украина
Теги
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко рейтинг Минобразования образование
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