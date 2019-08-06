Стали известны вузы Украины, которые приняли больше всего бюджетников

Больше всего бюджетников в рамках вступительной кампании-2019 принял Киевский политехнический институт имени Сикорского и Киевский национальный университет имени Шевченко.

Как сообщила министр образования Лилия Гриневич во время пресс-конференции. Наивысшее количество рекомендаций на бюджет также во Львовской политехнике, Львовском национальном университете имени Франко и Харьковском национальном университете имени Каразина, пишут Факты.

"Больше всего заявлений абитуриенты подавали на такие специальности, как Международные экономические отношения, Международное право, Международные отношения, Журналистика, Политология, Медицинская психология, Стоматология. Наибольшие проходные баллы были на указанные специальности", – говорится в сообщении.

По словам Гриневич, в Министерстве образования и науки работают над тем, чтобы сделать инженерные специальности и естественные науки популярнее среди абитуриентов.

Итоги вступительной кампании-2019 Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый восьмой абитуриент в Украине отказался от бюджета.

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