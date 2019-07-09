Стали известны имена претендентов на должность образовательного омбудсмена Украины: кто они

Комиссия при Министерстве образования и науки Украины рекомендовала три кандидатуры на должность образовательного омбудсмена: председателя правления общественной организации, школьного директора и заместителя директора Государственного учреждения "Центр пробации".

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, решение о назначении конкретной кандидатуры примут до конца недели и опубликуют на сайте ведомства в пятницу, 12 июля, пишет пресс-служба МОН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Чтобы общество могло ознакомиться с претендентами, обнародованы их короткие видеопредставлення на официальной странице Facebook Министерства образования и науки.

"Мы будем учитывать комментирования этих видеопредставлений, потому что понимаем, насколько это общественно важная должность. Люди хотят знать, кто будет защищать их права", – сообщила министр.

Среди кандидатов на должность – Ващук Олеся Петровна, председатель правления общественной организации "Международный фонд развития", которая занимается защитой прав украинцев и консультированием граждан по этому.

"Я профессиональный юрист, доктор юридических наук. Активно участвую в правозащитных проектах. Хорошо понимаю, какой объем работ ожидает образовательного омбудсмена, какие ключевые вопросы нужно решать", – рассказала Ващук.

Комиссия также рекомендовала к рассмотрению министром Горбачева Сергея Ивановича, директора специализированной школы I-III ступеней № 148 имени Ивана Багряного с углубленным изучением украинского языка и литературы города Киева.

"Работа директора школы – каждый день решать конфликты. Именно поэтому мое стремление сделать образование качественным нашло логическое продолжение в том, что я подался на должность омбудсмена. Я думаю, что важно построить во всех регионах Украины общественные приемные по защите прав", – отметил Горбачев.

Одна из претендентов на должность – Яковец Ирина Станиславовна, первый заместитель директора Государственного учреждения "Центр пробации".

"Я доктор юридических наук, профессиональный юрист. Имею опыт судебной защиты прав, я сотрудничала со многими международными организациями. Омбудсмен должен выступать медиатором во всех сложных делах, касающихся конфликтов в образовательной сфере. Я буду это делать и у меня будет для этого команда" , – рассказала Яковец.

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