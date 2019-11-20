Стала известна причина массовых отравлений в школе Ривного

Лабораторный центр сообщил предварительную причину отравления школьников в Ривном.
У учеников школы в Ривном обнаружили норовирусную инфекцию.
Об этом сообщает rv.rivne.media со ссылкой на заявление руководителя областного лабораторного центра Романа Сафонова.
rv.suspilne.media
На сегодняшний день острую кишечную инфекцию обнаружили уже у 38 школьников младших классов, одну первоклассницу госпитализировали.
Все дети жалуются на температуру и сильную тошноту.
Сама инфекция передается пищевым и контактно-бытовым путем.
На территории школьной столовой инфекцию не нашли, но Госпродпотребслужба заявила, что обследования еще не закончены.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в школе Ривного случился жуткий инцидент с отравлением.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!