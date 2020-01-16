Первый этап сертификации – внешнее независимое оценивание учителей начальной школы, состоится 29 февраля.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, тест будет содержать 100 заданий с выбором одного правильного ответа, на выполнение которых отведено 180 минут, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Напомним, регистрация для участия в сертификации продлится до 31 января 2020 года. Для зарегистрированных будет создан "Кабинет участника сертификации". Результаты первого этапа станут известны не позднее 18 марта.

Участники сертификации, которые по итогам прохождения независимого тестирования наберут менее 60% от максимального количества тестовых баллов, не смогут принять участие в следующем этапе.

Сертификация будет состоять из трех этапов, а именно с независимого тестирования участников сертификации; самооценивания собственного педагогического мастерства; изучение практического опыта работы участников сертификации.

Стала известна дата проведения ВНО для учителей в 2020 году свободное Радио

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января стартовала регистрация на сертификацию учителей 2020.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!